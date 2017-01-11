У столиці продовжує знижуватися рівень захворюваності на грип і ГРВІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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За його даними, за два дні цього тижня, станом на 11 січня, за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я столиці звернулося 6 тис. 574 особи (за аналогічний період минулого тижня – 7 тис. 157 осіб).

«Спостерігається зниження захворюваності на 8,15%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення», - сказав Поворозник.

Зокрема, за зазначений період захворіло 3 тис. 796 дітей проти 3 тис. 892 за аналогічний період минулого тижня. Тобто, спостерігається зниження на 2,5%, зазначив він.

Так, серед дітей віком до 1-го року відмічається зниження захворюваності на 2,1%, від 1 до 4 років – на 5,6%, від 5 до 9 років – на 1,1%, від 10 до 14 років – на 2,8%, від 15 до 17 років – на 2,8%. «Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 3,9%, а серед дорослих – на 14,9%», – зауважив заступник голови КМДА.

За його словами, за 2 дні до лікувальних установ столиці госпіталізовано 54 особи, в тому числі 33 дитини.

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При цьому Поворозник підкреслив, що «із відновленням навчального процесу після зимових канікул ми продовжуємо контроль за рівнем захворюваності серед столичних школярів».

За його словами, у разі відсутності більше 20% дітей керівники навчальних закладів мають право призупинити навчальний процес до покращення ситуації. «Наразі столичні школи працюють у штатному режимі», – зауважив Поворозник.