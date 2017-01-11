Жителька Дніпра "замінувала" обласну психіатричну лікарню

10 січня в Самарське відділення поліції міста Дніпра зателефонувала жінка і сказала про те, що "замінувала" лікарню для душевнохворих по вулиці Бехтерєва, повідомляє сайт міста Дніпра.

Читайте такожОдещина: із медцентру евакуювали 150 людей через "замінування"Евакуювали 400 пацієнтів лікарні та медперсонал. Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів або речовин не виявили, повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Читайте такожВ Одесі розслідують причини смерті пацієнтки приватної психіатричної клінікиУ даний час поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

За таке правопорушення «псевдомінерші» загрожує до 6 років в'язниці.