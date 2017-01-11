У Луганській області без води залишилися 250 тис. осіб у результаті прориву трубопроводу

У Луганській області в результаті прориву трубопроводу безводи залишилися 250 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Facebook.

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Зазначається, що СММ ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню, а також здійснювала моніторинг його дотримання для того, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи.

«Спостерігачі відвідали місце, де пролягає пошкоджена труба. Працівники зі спеціалізованим обладнанням усували пошкодження на місці. Ремонтні роботи тривають і сьогодні», - зазначили у СММ ОБСЄ.