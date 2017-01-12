Під час обстрілу бойовиками житлового сектору Красногорівки поранено місцевого жителя

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

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«З 23.00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок на вулиці Суворова, зазнав важкого поранення чоловік 1950 року народження», - написав він.

За словами Аброськіна, співробітники поліції пораненому надали першу медичну допомогу.