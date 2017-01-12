У Львівській області з обмороженнями госпіталізовано шестеро людей

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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Зазначається, що через переохолодження помер житель Яворівського району, госпіталізовані мешканці Сокальського, Жовківського, Жидачівського, Самбірського районів та міста Новий Розділ Яворівського району.

«З початку січня в області від переохолодження померли три людини, понад 30 мешканців Львова та області різного віку госпіталізовані з обмороженнями», - йдеться в повідомленні.