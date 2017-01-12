У Житомирській обласній лікарні встановили сучасний комп'ютерний томограф

Як передає кореспондент УНІАН, сучасний комп’ютерний томограф презентували 11 січня у Житомирській обласній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. У церемонії відкриття томографа у приміщенні лікарні взяли участь лікарі, журналісти, керівництво лікарні і представники влади.

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Під час заходу йшлося, що кошти на придбання цього обладнання із обласного бюджету було виділено менш, ніж півроку тому. Сьогодні ж, після всіх тендерних закупівель, завершено облаштування приміщення, томограф встановлено і проведено перше обстеження хворого. Запущений томограф повинен розвантажити роботу апарату МРТ, який був придбаний та встановлений у лікарні минулого року.

Томографію на новому обладнанні жителі області зможуть проходити вже із середини лютого і за направленням лікаря. "Спільним розпорядженням керівництва Житомирської ОДА та обласної ради буде визначено перелік пільгових категорій громадян, які зможуть проходити обстеження безкоштовно, інші ж пацієнти оплачуватимуть лише витратні матеріали", - повідомив журналістам головний лікар КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Богдан Леськів.

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич у свою чергу розповів, що "завдяки тендерним торгам вдалося зекономити на купівлі томографу більше мільйона гривень і ці кошти спрямували на закупівлю іншого сучасного обладнання, яке необхідне обласній лікарні".

Також одночасно закуплено автоматичний інжектор, використання якого дає змогу розширити діагностичні можливості при томографічному обстеженні пацієнтів.

До цього в області через застаріле обладнання виникали проблеми із своєчасним обстеженням хворих, у т.ч. ургентних.

Загалом, за словами голови Житомирської облради Володимира Ширми, у 2016 році на цю обласну лікарню в цілому було виділено 57 млн грн з обласного бюджету.

Довідка УНИАН. Вартість комп’ютерного 32-зрізового томографа виробництва фірми Toshiba Medical Systems Corporation, що виготовлений у 2016 році в Японії, разом з автоматичним інжектором фірми Medtron, Німеччина, складає майже 12 млн грн (11 997 000 грн). Багатошарові («мультиспіральні», «мультизрізові» комп’ютерні томографи – МСКТ) відрізняються від спіральних томографів попередніх поколінь в тому, що за один оберт рентгенівської трубки томографа отримується не один зріз, а два і більше.