У Дніпропетровській області минулого року народилося на 2500 дітей менше, ніж позаминулого

Минулого року в Дніпропетровській області зареєстрували 31 243 новонароджених, повідомляє сайт міста Дніпра.

Читайте такожВ Одесі 29 лютого народилося 29 дітей"Це на 2 435 дітей менше, ніж у 2015 році, коли зареєстрували 33 678 малюків", - сказала головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Олена Бурчак.

Відзначимо, що найбільш рідкісні імена у новонароджених були:

у дівчаток: Абігель, Адель, Аделаїда, Аксінья, Амелія, Вірсавія, Домініка, Донья, Бажанна, Домініка, Квітка, Златослава, Устина, Клеопатра, Лучезара, Мадонна, Марічка, Марселіна, Матильда, Мірабель, Нотелла, Новела, Олівія, Персія, Сулуміта, Тувія, Феруза, Флора, Уляна, Юнона, Янсенмін, Ясна, Домініка, Малина, Радомира тощо;

у хлопчиків: Амадор, Араміс, Арнольд, Ахмаджо, Автандій, Алмаз, Божен, Богуслав, Болінат, Броніслав, Владімірос, Веніамін, Вільям, Влас, Герман, Гордій, Григорій, Дамір, Дарій, Деа, Добриня, Єлисей, Єрмак, Єрмолай, Еммануїл, Зорян, Зореслав, Ільяс, Камілжахон, Керуш, Леонард, Любомир, Лука, Марсель, Мікаель, Метью, Оскар, Паладій, Річард, Савелій, Самсон, Северин, Сократ, Соломон, Тигран, Тіматі, Фелікс, Франческо, Шохжохон, Яромир, Ясін тощо.

Читайте такожМамі, яка народила п'ятеро малюків, подарували 3-кімнатну квартиру в ОдесіТакож давали і подвійні імена: Адже-Регіна, Анна-Марія, Ганна Мішель, Еммілі Бертіна, Еріка-Санта, Дарина Ірель, Катерина-Кадер, Злата-Аврора, Кімя-Філісеті, Лідія Любава, Марія-Владислава, Мія-Марія, Моніка Еліссон, Сафіна-Гликерія, Софія Соня, Сільвія-Асама, Дар'я-Катерина, Фей Дай Лі Роза, Ю Джин.

Зустрічаються також і подвійні чоловічі імена: Адам Давид, Даніял Шагір, Гарольд Роберт, Князь Кемаль Олександр-Сіддіккі, Франк-Олів'є, Ян-Гавриїл.