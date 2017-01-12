У Києві госпіталізовано двох співробітників заводу, постраждалих у результаті вибуху

Двоє працівників одного зі столичних заводівотримали опіки в результаті вибуху і пожежі в одному з цехів.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України в м.Києві.

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Повідомлення про вибух на заводі, розташованому на вул. Північно-Сирецькій, 3 (завод «Квазар» - УНІАН), надійшло на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру Головного управління о 13:44.

Перші пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули на місце події, з‘ясували, що внаслідок вибуху, за попередніми даними в печі для вирощування мікрокристалів кремнію, виникла пожежа.

О 14:10 рятувальники локалізували вогонь на площі 10 кв. м, а о 14:17 пожежу було ліквідовано.

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У столичному управлінні ДСНС відзначили, що обставини події і причини вибухувстановить слідство.