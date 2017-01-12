Президент подарував багатодітній родині з Одеси мікроавтобус
Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Одеську область відвідав багатодітну родину, в якій влітку народилося п'ятеро дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у подарунок від міської владисім'я отримала п'ятикімнатну квартиру, де був зроблений ремонт та закуплено меблі.
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«Ви - унікальна родина. Ми довго думали, що вам подарувати, щоб привітати зі святами і подарувати те, що потрібно для такої великої родини. Квартира у вас уже є - хороша і з гарним видом. Тому у нас для вас сюрприз – ми вирішили подарувати вам мікроавтобус», - сказав Порошенко.
Президент передав ключі від автомобіля Пежо Expert Tepee 2.0.
«У мене четверо дітей. Я вам скажу – це непросте завдання», - зазначив глава держави.
Він за кермом мікроавтобуса разом з подружжям Оксани Кобелецької і Сергія Семенова також проїхався подвір’ям і поспілкувався з мешканцями будинку.
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Крім п'ятьох немовлят, Оксана з чоловіком Сергієм виховує трирічну доньку Алісу.