У Дніпрі госпіталізована жінка, яка отримала травму при виході з тролейбуса

У Дніпрі жінка, виходячи з тролейбуса №17, біля зупинки не втрималася на ногах і вдарилася головою.

Потерпілу доставили в міську лікарню № 6, повідомляє сайт міста Дніпра з посиланням на прес-службу поліції Дніпра.

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