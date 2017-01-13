На Львівщині госпіталізовано четверо дітей, які отруїлися тірамісу
10:17, 13 січня 2017Новини регіонів
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Протягом 11-12 січня госпіталізовано 5 осіб, з них четверо дітей, з симптомами гострого гастроентероколіту.
Стан потерпілих - середньої тяжкості / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, п'ятеро людей госпіталізовані після отруєння десертом, виготовленого у домашніх умовах.
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Протягом 11-12 січня госпіталізовано 5 осіб, з них четверо дітей, з симптомами гострого гастроентероколіту, які 7 січня 2017 року в домашніх умовах у с. Бірки їли тістечка "тірамісу" з сирим яйцем, приготовлені в домашніх умовах, повідомили у відомтсві.
Десерт вживали 20 осіб.
Лікарі зазначають, що стан потерпілих - середньої тяжкості.
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