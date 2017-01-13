У Рівному з понеділка припиняється карантин щодо грипу та ГРВІ

У Рівному з понеділка, 16 січня, відновлять навчальний процес в школах післякарантину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської міської ради, рішення про відновлення занять у школах після карантину, запровадженого у зв’язку підвищенням рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення, ухвалили сьогодні, 13 січня, члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте такожЧергова хвиля епідемії грипу та ГРВІ накриє Україну на початку лютогоЗа даними комісії, протягом останніх двох тижнів у Рівному спостерігається тенденція до зниження захворюваності грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями. Рівень захворюваності нижчий щотижневого порогового рівня на 48,5%.

Читайте такожЗ початку епідемічного сезону в Україні через грип померли 18 людей - МОЗ Як повідомляв УНІАН, у Рівному через підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ серед населення та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з 20 грудня було призупинено навчання у школах.