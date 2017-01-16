У Львівській області від переохолодження померла жінка
08:55, 16 січня 2017Новини регіонів
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На Львівщині від переохолодження померла жінка.
Причиною смерті жінки стало загальне переохолодження / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
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Тіло жительки села Немилів Радехівського району біля власного будинку виявили односельці. Як встановили експерти, причиною смерті жінки стало загальне переохолодження.
За інформацією медиків, з початку року у Львівській області, від переохолодження загинуло шестеро осіб, з переохолодженням та обмороженнями різного ступеня важкості госпіталізовано понад 50 жителів області.
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