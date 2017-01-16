У Львівській області від переохолодження померла жінка

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Читайте такожНа Львівщині за добу від переохолодження померли 2 людини, 7 госпіталізовані з обмороженнями

Тіло жительки села Немилів Радехівського району біля власного будинку виявили односельці. Як встановили експерти, причиною смерті жінки стало загальне переохолодження.

За інформацією медиків, з початку року у Львівській області, від переохолодження загинуло шестеро осіб, з переохолодженням та обмороженнями різного ступеня важкості госпіталізовано понад 50 жителів області.