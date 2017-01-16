У Києві знизилися показники захворюваності на грип та ГРВІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-брифінгу керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

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«За другий тиждень цього року зафіксовано зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Загальний рівень знизився на 10%. Ми говоримо про те, що зараз він є нижчим епідпорогу на 30,7%. Ми маємо зниження захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей», - сказав Бондаренко.

Так, згідно з даними КМДА, минулого тижня захворіло 8 тис. 600 дорослих, що є зниженням показника на 15% в порівнянні з попереднім періодом; дітей захворіло 11 тис. 485, і це зниження на 6%.

За словами Бонаренка, станом на зараз ситуація в місті із захворюваністю така, що «далеко до будь-яких карантинних заходів».

«Маємо незначне збільшення у зв’язку з тим, що діти пішли в школу, але до епідпорогу і карантину далеко», - сказав він.

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Як повідомлялося, у Києві наприкінці 2016 року через захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів було припинено навчання майже у 100 школах.

Водночас орієнтовно з 26 грудня в столиці почалася тенденція до зниження кількості хворих на грип та ГРВІ.

У МОЗ прогнозують наступну хвилю грипу по Україні з лютого до початку квітня.