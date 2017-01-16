На Одещині жінка і двоє дітей отримали важкі опіки через загоряння бензину

В Одеській області у приватному будинку глава родини навмисно розлив бензин, у результаті чого сталася пожежа, внаслідок якої жінка і двоє малолітніх дітей дістали тяжкі опіки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, НП сталася в селі Федосіївка Окнянського району.

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Зазначається, що повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків надійшло в поліцію в ніч на 14 січня після опівночі від чергового ДСНС.

«Встановлено, що між 37-річним чоловіком і 25-річною жінкою виникла сварка. Чоловік розлив 3 літри бензину на підлогу, пригрозивши, що підпалить хату, і вийшов на вулицю», - повідомили в главку. Після цього його дружина намагалася розпалити плиту, і сталося загоряння, за попередніми даними, в результаті займання парів бензину.

Діти віком 4 і 6 років, які перебували в будинку, а також їхня мати дістали серйозні опіки.

«Всіх трьоху тяжкому стані доставлено в медичний заклад Одеси», - зазначили у відділі комунікацій.

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Наразі причина пожежі встановлюється. В управлінні додали, що глава потерпілої сім'ї стверджує, що розлив бензин, щоб «просто налякати дружину».

Провадження відкрито з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 128 (заподіяння з необережності тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень) КК України. Розслідування триває.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС, виклик на вищезгадану пожежу надійшов о 00:12.

«Пожежу о 1:11 було локалізовано і о 1:52 повністю ліквідовано. В результаті пожежі постраждала мати і двоє дітей. Постраждалих було доставлено в реанімаційне відділення Окнянської центральної районної лікарні. Стан усіх потерпілих вкрай тяжкий», - розповіли в прес-службі.

В результаті пожежі вогнем пошкоджено стіни, стелю житлового будинку та знищено домашнє майно на загальній площі 28 кв. м.

Зараз потерпілі перебувають у вкрай тяжкому стані, з Окнянського району їх перевезено до Одеси – в реанімацію Одеського обласного клінічного медичного центру.

За даними відомого в місті волонтера Катерини Ножевникової, що організувала збирання коштів для допомоги потерпілим, у 6-річного хлопчика – опік понад 70% поверхні тіла, опік дихальних шляхів, тяжкий шок та ін. У 4-річної сестри – опіки 40% поверхні тіла, вкрай тяжкий шок, опік дихальних шляхів тощо.

Жінку, яка дістала понад 50% опіків, доставлено до Одеси останньою – ввечері 15 січня.