У Києві підполковника медслужби засудили до 8 років в'язниці за держзраду
Заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС і ВМС України «Судак» підполковника медслужби С. оголошено вирок за дезертирство в період анексії Криму.
Дарницький районний суд міста Києва засудив підполковникамедичної служби до 8 років тюремного ув'язнення за вчинення державної зради і дезертирство та перехід на службу в армію РФ в період незаконної анексії Криму Росією в 2014 році.
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Про це повідомив заступник генерального прокурора – головний військової прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.
«Заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС України «Судак» підполковнику медичної служби С. оголошено вирок Дарницьким районним судом міста Києва за вчинення держзради та дезертирства, а також перехід на службу до російської армії в період анексії Криму», – зазначив він.
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За словами Матіоса, державне обвинувачення підтримував військовий прокурор Дарницького гарнізону Києва Микола Петришен.
«Суд сьогодні оголосив вирок – за сукупністю вчинених злочинів підполковник отримав вісім років реального позбавлення волі», – додав головний військовий прокурор.