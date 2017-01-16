У Вінниці знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У школах Вінниці сьогодні, 16 січня, відновився навчальний процес після карантину, який був введений з 19 грудня через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

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Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, станом на сьогодні ситуація із захворюваністю у місті покращилася.

Так, за даними департаменту охорони здоров’я міської ради, рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у місті нижчий межі епідеміологічного порогу майже на 20%.

За останній тиждень до Центрів медико-санітарної допомоги Вінниці звернулося 3370 осіб зі скаргами на симптоми грипу та ГРВІ, з них 52,4% - діти.

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У відомстві додали, що після поновлення навчання у школах ситуація з відвідуванням дітей навчальних закладів буде моніторитись і надалі.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці через підвищення рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 20 грудня було призупинено навчання в усіх школах. На той час середня питома вага відсутніх через хворобу учнів шкіл міста була вища за 20%.