У школах Запоріжжя та Чернівців поновилися заняття після карантину

У школах Запоріжжя сьогодні, 16 січня, відновився навчальний процес післякарантину, який був введений з 20 грудня через високий рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це повідомляє прес-служба виконавчого комітету Запорізької міської ради.

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Оскільки ситуація із захворюваністю після новорічних та різдвяних свят не поліпшувалася, згодом карантин продовжили ще на тиждень.

За даними Запорізького обласного лабораторного центру, станом на 13 січня, захворюваність школярів знизилася в 1,8 рази порівняно з показниками попереднього тижня, що дало змогу відновити навчальний процес з понеділка, 16 січня.

При цьому продовжено дію обмеження на проведення культурно-масових заходів у місті, в лікувально-профілактичних установах діє весь комплекс протиепідемічних заходів.

У Чернівцях сьогодні, 16 січня, у всіх загальноосвітніх школах відновилося навчання після канікул, які були оголошені з 26 грудня у зв’язку з високим рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, зараз ситуація із захворюваністю в місті покращилася.

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Зокрема, за даними управління освіти міськради, сьогодні у школах міста через захворюваність на ГРВІ відсутні 5% учнів.

Як повідомляв УНІАН, через високий рівень захворюваності на ГРВІ, зимові шкільні канікули розпочались на тиждень раніше плану - 26 грудня 2016 року. Вони тривали до 13 січня 2017 року.

Довідка УНІАН. У Чернівцях функціонує 51 загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності.