Карантин через спалахи АЧС діє у 20 населених пунктах в 11 областях

«У результаті проведених заходів станом на 16 січня 2017 року в Україні оздоровлено 133 із 153 неблагополучних щодо АЧС пунктів... станом на 16 січня 2017 року карантин продовжує діяти в 20 неблагополучних пунктах щодо АЧС в 11 областях України», - зазначили в прес-службі, підкресливши, що з 2012 року ветеринари зафіксували 153 випадки зараження АЧС на території 18 областей.

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Зокрема, станом на сьогодні карантин діє в населених пунктах Одеської (3), Миколаївської (2), Київської (2), Хмельницької (2), Черкаської (2), Полтавської (3), Житомирської (1), Кіровоградської (2), Закарпатської (1), Луганської (1) і Харківської (1) областей.

Згідно з інструкцією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо профілактики і боротьби з АЧС, в місцях, де оголошено карантин, забороняється ввезення і вивезення тварин, кормів, продукції рослинництва, проїзд транспорту, торгівля м'ясом, проведення відповідних виставок тощо.

Держпродспоживслужба прогнозує, що основна зона ризику щодо поширення епідемії АЧС в 2017 році охоплює всю Південну Україну (зокрема Одеську і Миколаївську обл.) і Центральну Україну (Полтавську, Київську, Кіровоградську, Черкаську, Хмельницьку обл.).

При цьому найбільше заражень фахівці ветеринарної медицини прогнозують у господарствах з низьким рівнем біозахисту.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть становити більш як 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 5 спалахів АЧС - у Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Харківській областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.