У Київській області за хабар затримали голову та секретаря МСЕК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

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«Встановлено, що в одну з медико-соціальної експертної комісії звернулася жінка, яка має інвалідність ІІІ групи. За станом здоров'я експертна комісія могла визначити за жінкою II групу інвалідності. Однак свої послуги голова комісії та секретар комісії оцінили в 35 тис. грн. Гроші службовці отримували в два транші. Сьогодні, під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. грн, затримали зазначених посадових осіб», - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим особам і обрання запобіжного заходу, відзначили в прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.