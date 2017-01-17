Хмельниччина: хлопчик, який випав з восьмого поверху, перебуває у важкому стані

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації обласної поліції, нещасний випадок стався 16 січня в багатоповерхівці на вулиці Зарічанській.

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Хлопчик перебував вдома із матір’ю. Поки 30-річна жінка прибирала в сусідній кімнаті, він відкрив вікно, перехилився і впав з висоти 8-го поверху. Життя дитині врятувало те, що він упав не на долівку, а на засніжений дах магазину, розташованого на першому поверсі.

Потерпілого терміново доставили в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні. У нього діагностували політравму та закриту черепно-мозкову травму. Лікарі оцінюють стан дитини як стабільно важкий.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.