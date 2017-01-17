З початку року на гірських трасах Львівщини травмувалися понад 30 лижників

У Львівській області з початку року понад 30 туристів травмувалися на гірськолижних трасах. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар ДержНС у Львівській області Христина Авдєєва.

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"У нас з початку року вже сталися 33 випадки, коли наші рятувальники надавали допомогу туристам, які травмувалися під час спуску з гірськолижних трас. Основна причина, ймовірно, люди переоцінюють свої можливості, вибирають більш складні траси для свого рівня катання. Зазвичай, це травми кінцівок. А, напрклад, вчора хлопчик 2012 року народження отримав травму голови під час підйому на бугельному підйомнику", - повідомила вона.

Також в Держнс відзначають, що часто люди з'їжджають з основних лижних трас і губляться в горах.

"Є ще одна загроза, крім того, що люди травмуються, часто лижники губляться. У суботу тричі рятувальники виїжджали шукати людей в лісі. Так, одна група з чотирьох друзів заблукала, бо з'їхали з основної траси. Усе скінчилося тим, що довелося їх шукати. На щастя, за годину знайшли. Хлопці вирішили не зволікати і одразу зателефонували до Служби порятунку і їх швидко знайшли", - розповіла Авдєєва.