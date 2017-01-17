На Львівщині семеро осіб отруїлись чадним газом

17 січня до Львівської обласної клінічної лікарні шпиталізували семеро осіб з ймовірним діагнозом отруєння чадним газом, повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодівЗокрема, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 00:29 у м. Винники на вул. Винна Гора отруїлись три особи, з них одна дитина. Серед потерпілих ― дорослі віком 25, 27 років та 5-річна дитина.

Читайте такожУ Тернопільській області госпіталізовано семеро дітей після отруєння чадним газомТакож цієї ночі четверо осіб отруїлись на вул. Короленка у Львові. Потерпілих 1964, 1960, 1998 та 1996 року народження о 04:10 у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні.