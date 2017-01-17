У Дніпропетровській області відкрили 212 пунктів обігріву
17:53, 17 січня 2017Новини регіонів
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Щодоби пункти відвідує до сорока осіб. Там можна безкоштовно перечекати негоду і випити гарячого чаю.
У пункти обігріву навідуються як безпритульні, так і звичайні люди / Фото: УНІАН
З початком холодів у Дніпропетровській області працює 212 пунктів обігріву.
Читайте такожНа території України функціонує понад 3,5 тисячі пунктів обігріву Як повідомляє сайт міста Дніпра, 198 з них розташовані в амбулаторіях, територіальних центрах соцобслуговування, вокзалах, в будинках культури, сільських радах, приміщеннях «Червоного хреста». Ще 14 - це намети в людних місцях і спеціальні машини для обігріву.
У пункти обігріву навідуються як безпритульні, так і звичайні люди, які страждають від холоду. Щодоби їх відвідують до сорока осіб. Там можна безкоштовно перечекати негоду і випити гарячого чаю.
Адреси пунктів обігріву можна подивитися за посиланням.
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