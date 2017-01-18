На Донеччині прокуратура розслідує смерть немовляти у пологовому будинку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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Встановлено, що у Краснолиманській лікарні 7 січня після пологів новонароджену дитину помістилиу реанімацію. 15 січня батькам дитини повідомили, що у немовляти зупинилось серце.

Прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Досудове розслідування триває.