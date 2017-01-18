У Києві порятували чотирьох рибалок на крижині, ще 50 допомогли вибратися на берег

15:58, 18 січня 2017
Новини регіонів
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На річці Дніпро в районі Південного мосту на відірваній від берега крижині перебувало близько 50 рибалок.

Загиблих і постраждалих немає, від медичної допомоги чоловіки відмовилися / Фото: УНІАН

У Києві на Дніпрі водолази врятували на крижині чотирьох рибалок, ще 50 допомогли вибратися на берег.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначили у відомстві, сьогодні о 12.45 до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення, що на річці Дніпро в районі Південного мосту на відірваній від берега крижині знаходиться близько 50 рибалок.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення Головного управління ДСНС у Києві.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на річці Дніпро навпроти дачних ділянок житлового масиву Осокорки, на відстані близько 300 метрів від берегу, на кризі перебуває 4 рибалки, а біля берегової лінії - близько 50 рибалок", - сказано у повідомленні.

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Рятувальники на двох надувних човнах з криги врятували чотирьох рибалок та близько 50 вивели на берег.

Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги чоловіки відмовились.

15 рибалок залишилися на кризі берегової лінії.

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