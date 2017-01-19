На Закарпатті порушено кримінальну справу через відмову лікаря у допомозі онкохворій жінці

Як кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області, кримінальне провадження розпочато на початку тижня за ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Київській області за хабар затримали голову та секретаря МСЕК

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала інформація, виявлена прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації.

«Зокрема, в публікації одного з регіональних інтернет-видань від 13 січня 2017 року йде мова про те, що лікар онкологічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні відмовив у постановці на облік на стаціонарне лікування онкохворої мешканки села Клячаново Мукачівського району, при тому, що її стан здоров’я був вкрай тяжким», - повідомили у прес-службі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчому відділу Мукачівського відділу поліції під процесуальним керівництвом Мукачівської місцевої прокуратури.