На Закарпатті порушено кримінальну справу через відмову лікаря у допомозі онкохворій жінці
На Закарпатті порушено кримінальне провадження за фактом за фактом ненадання допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого.
На Закарпатті порушено кримінальне провадження за фактом відмови лікаря в допомогу онкохворій жінці / УНІАН
Як кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області, кримінальне провадження розпочато на початку тижня за ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України.
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Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала інформація, виявлена прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації.
«Зокрема, в публікації одного з регіональних інтернет-видань від 13 січня 2017 року йде мова про те, що лікар онкологічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні відмовив у постановці на облік на стаціонарне лікування онкохворої мешканки села Клячаново Мукачівського району, при тому, що її стан здоров’я був вкрай тяжким», - повідомили у прес-службі.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчому відділу Мукачівського відділу поліції під процесуальним керівництвом Мукачівської місцевої прокуратури.