У Рівному вилучили 21,4 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю
Вилучено алкогольні напої в кількості близько 21,4 тис. пляшок на загальну суму 1,5 млн грн.
У Рівному вчора, 18 січня, під час обшуку у складських приміщеннях одного з підприємств міста податківці вилучили партію підакцизної продукції загальною вартістю майже 19 млн грн.
Читайте такожУ Херсоні вилучили фальсифікований алкоголь вартістю 2,6 млн грнЯк повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області, обшук проводили працівники податкової міліції Рівненської області в рамках операції «Акциз-2017».
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У результаті з незаконного обігу вилучено цигарки і алкоголь на суму 18,8 млн грн з марками акцизного податку, що мають ознаки підроблення. Зокрема, вилучено алкогольні напої у кількості близько 21,4 тис. пляшок на загальну суму 1,5 млн грн, а також 864,5 тис. пачок тютюнових виробів на суму 17,3 млн грн.
Слідчі дії тривають.