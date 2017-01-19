Київ у 2016 році придбав 20 спецмашин для перевезень людей з особливими потребами

У 2016 році Київ придбав 20 спецмашин для перевезеньлюдей з особливими потребами, на що витратив 29,993 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

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Наразі 15 спецодиниць транспорту вже задіяно в перевезеннях в столиці, ще 5 одиниць – проходять процедуру дооформлення.

«У 2016 році за рахунок міського бюджету ми закупили 15 спецавтомобілів: 5 нових автомобілів Renault Dokker, які обладнані пандусами для перевезення інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату, та 10 автомобілів Citroen Jumper, обладнані електрогідропідйомниками, системою кондиціонування, автономними обігрівачами, зручними сидіннями та кріпленнями для інвалідних візків», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зараз очікується ще 5 автомобілів Citroen Jumper.

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За словами Поворозника, з 1999 до 2012 року парк соціальних автомобілів не оновлювався і майже 60% його складу мали фізичний і моральний знос, капітальний ремонт яких був економічно недоцільний. Лише до «Евро-2012» було придбано 4 легкові автомобілі Volkswagen Transporter Kombi, які обладнані підйомними пристроями для перевезення інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату.

«Такими автомобілями користуються кияни, які мають захворювання опорно-рухового апарату та пересуваються на візках або милицях, і згідно з медичним висновком мають ІІІ, IV або V групу рухової активності та потребують транспортного обслуговування. Також транспортними послугами можуть скористатися пацієнти, яким проводяться процедури за життєвими показниками, такими, як гемодіаліз», – розповів Поворозник.

За даними КМДА, у 2016 році соціальним транспортом – автомобілями для пасажирів із особливими потребами – здійснено 9 735 перевезень.

В міськадміністрації нагадують, що соціальний транспорт можна замовити в Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування за телефоном: (044) 450-83-47.