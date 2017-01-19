У Дніпровському районі Києва оголосили карантин через сказ

Органи влади оголосила карантин у Дніпровському районі м.Києва у зв’язку зі спалахом сказу серед свійських тварин. Про це повідомляє сайт Дніпровської РДА.

Як повідомляється, територія Дніпровського району, окреслена вулицями Сулеймана Стальського, Братиславською, Миропільською та проспектом Алішера Навої, визнана загрозливою зоною, на якій запроваджено карантинні обмеження щодо сказу.

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Сказ виявили у кішки, яка утримувалась у квартирі по вулиці Курнатовського, 6.

Карантин ввели на 60 днів. Власникам домашніх улюбленців, які проживають на цій території, рекомендують провести профілактичне щеплення тварин.

Сказ – гостре особливо небезпечне інфекційне захворювання, що викликається нейротропним вірусом і характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи (енцефаліт) і завжди, при відсутності своєчасного адекватного лікування, закінчується смертю хворого. Джерелом інфекції для людини може бути будь-яка теплокровна тварина. Хоча на території України основним джерелом сказу – до 60,0% – є лисиці.

Читайте такожВ Івано-Франківській області скажений щур покусав жінкуНебезпечні також укуси інших тварин: барсуків, єнотів, єнотовидних собак, куниць, тхорів, ласк, вовків, кажанів, з домашніх тварин найбільш часто вражаються кішки та собаки.

Для лікувально-профілактичної імунізації застосовується антирабічна вакцина та імуноглобулін. Курс імунізації складається із 6 ін’єкцій антирабічної вакцини. Імуноглобулін додатково призначається при тяжких укусах.

У Дніпровському районі міста Києва функціонують 2 антитирабічних кабінети за адресами: вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 5 (тел. 517-73-63) та вулиця Петра Запорожця, 26 (тел. 512-30-68).