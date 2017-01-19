На Вінниччині розслідують смерть малолітньої дівчинки в лікарні

У Вінницькій області правоохоронні органи розслідують фактсмерті малолітньої дівчинки, яка померла 16 січня у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, стан розслідування факту смерті малолітньої дитини, 2015 року народження, з с. Бахтин Мурованокуриловецького району взято на контроль прокуратури.

Дівчинка була доставлена у важкому стані з Мурованокуриловецької лікарні планового лікування та 16 січня померла у відділені анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Кримінальне провадження було зареєстроване Могилів-Подільською місцевою прокуратурою за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (ч. 2 ст. 140 КК України) наприкінці 2016 року.

Дівчинку в лікарню доставили із високою температурою, а через недогляд медпрацівників (попередньо через неправильно встановлений катетер) дитині довелось ампутувати руку.

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Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом смерті дитини. Наразі у кримінальних провадженнях проводяться необхідні слідчі дії.

За словами медиків, у дитини була вроджена хвороба та відставання в розвитку.