Ветеринари зафіксували чергові випадки АЧС у Тернопільській та Полтавській областях

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у Збаразькому районі оголошено карантин через АЧС.

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Відповідне рішення ухвалила вчора Державна надзвичайна епізоотична комісія.

За попередніми оцінками, за останні чотири дні в селі Залужжя Збаразького району загинули 10 свиней.

Фахівці Тернопільської і Львівської ветлабораторій підтвердили, що тварини загинули від африканської чуми свиней.

Тому відсьогодні в трикілометровій зоні від вогнища спалаху чуми на в'їздах і виїздах буде встановлено блокпости. На них цілодобово чергуватимуть правоохоронці, співробітники служби надзвичайних ситуацій та ветспеціалісти. Їх завдання – не допустити поширення хвороби та вивезення тварин із зони ураження. З цією метою проводитиметься дезінфекція всього транспорту. Спецрозчинами буде оброблено господарства і людей, які утримують тварин.

Крім того, за даними Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, черговий випадок зараження АЧС було виявлено також у Полтавській області - у підсобному господарстві в селі Попове Багачанського району.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Багачанській райдержадміністрації запланувала засідання на 20 січня.

За даними прес-служби Держпродспоживслужби, в осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть становити понад 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано п‘ять спалахів АЧС - у Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Харківській областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що цього року ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.