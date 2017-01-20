У дитсадку Дарницького району столиці отруїлися діти

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, захворювання зареєстровані серед дітей молодшої групи - 2 випадки та двох старших груп - по 1 випадку.

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Дітей з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано до інфекційного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.

При лабораторному обстеженні у 3-х дітей виявлено антиген ротавірусу. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Києві проведено позаплановий захід (обстеження) дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 634 Дарницького району Києва.

У ході здійснення позапланового заходу державного нагляду відібрано 40 змивів з об’єктів навколишнього середовища, проби харчових продуктів. Бактеріологічно обстежено працівників закладу, лабораторні дослідження тривають.