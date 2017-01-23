Супрун презентувала в Житомирі медичну електронну систему та електронну картку пацієнта

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров`я Уляна Супрун у Житомирі презентувала медичну електронну систему та медичну електронну картку пацієнта.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила 20 січня журналістам на прес-конференції після того, як взяла участь у презентації сучасної системи електронної реєстрації у поліклініці № 2 КУ «Центральна міська лікарня №1 м. Житомира».

У цій поліклініці для створення електронної медичної системи встановили 37 комп’ютерів: у реєстратурі, лабораторії, рентгенологічному відділенні, кабінетах сімейних лікарів, тощо.

Завдяки цій системі у поліклініці можна буде оформити, зокрема, електронну медичну картку.

"Дуже важливо, щоб електронна система охорони здоров’я діяла і на рівні пацієнтів, і на рівні взаємодії всіх амбулаторій, лабораторій та інших медичних закладів », – сказала Супрун.

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Вона зазначила, що із впровадженням електронної медичної картки пацієнт, який потрапляє у приймальне відділення, зможе максимально швидко отримати діагноз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, упродовж цього року міська влада Житомира планує комп’ютеризувати медичну мережу міста.

Медична електронна система дозволить пацієнту мати доступ до свої медичної картки у медустановах. Тут також автоматизують ключові позиції роботи медзакладів: реєстратуру, кабінети лікарів, лабораторії, діагностику; внесуть інформацію про персонал медичного закладу, первинну інформацію про пацієнтів; встановлять web-доступ до електронної черги пацієнтів та створять можливість запису на прийом до лікаря через Інтернет.

Довідка УНІАН. На заміну старої комп’ютерної техніки - придбання серверу, а також на створення сучасної комп’ютерної локальної мережі у 2016 році із міського бюджету Житомира було виділено 677,52 тис. грн, а цьогоріч планується витратити ще 2,5 млн грн.