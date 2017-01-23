У Житомирі з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 учнів гімназії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

Читайте такожУ дитсадку Дарницького району столиці отруїлися діти "Ситуація станом на 21 січня наступна: захворіло всього 13 дітей, 10 дітей отримують медичну допомогу в Житомирській дитячій міській лікарні, 3 дітей - у Житомирській обласній лікарні, всі вони - школярі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 з різних класів різного віку. Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовну медичну допомогу", - повідомив Хренов.

Оперативна інформація за станом на 9.00 годину 22 січня: "В міській дитячій лікарні перебуває 11 дітей. Вночі поступив учень 9 класу. Стан усіх дітей з позитивною динамікою. В гімназії вчора були проведені всі необхідні дезінфекційні заходи, взяті проби і мазки. Буде проводитися генеральне прибирання», - написав у Facebook заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

Діти звернулися до лікарів зі скаргами 20 і 21 січня.

«Всі необхідні аналізи зібрані, на даний момент збудник не визначений. Проведені експрес-тести - сальмонельозу не виявлено. Більшість ознак вказують на те, що це бактеріальна інфекція, тому всі діти отримують антибактеріальну і дезінтоксикаційну терапію», - сказав Хренов.

Читайте такожУ Кривому Розі дівчатка 3 і 6 років госпіталізовані з важким наркотичним отруєннямЗа словами заступника мера, в їдальні гімназії № 23 вже розпочато перевірки.

"Всі служби поінформовані. З понеділка, 23 січня, в їдальні гімназії тимчасово припиняють харчування до встановлення причин отруєння", - зазначив Хренов.

За його словами, учні гімназії зможуть харчуватися у їдальнях інших навчальних закладів.

Хренов запевнив, що ситуація перебуває на контролі.