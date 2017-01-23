В Одеській області водолази виявили тіла чоловіка і дитини, які провалилися під лід

В Одеській області рятувальники сьогодні знайшли мертвими чоловіка і дитину, які 22 січняпровалилися під лід на водоймищі у Роздільнянському районі.

Читайте такожУ Києві порятували чотирьох рибалок на крижині, ще 50 допомогли вибратися на берегЯк повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, в 10:30 водолази виявили тіла двох людей, зниклих на Кучурганському водосховищі – хлопчика (2006 р.н.) і чоловіка (1984 р.н.).

Читайте такожВихід на лід і риболовля - надзвичайна загроза для життя і здоров'я людейЯк повідомляв УНІАН, 22 січня о 15:25 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області на Кучурганському водосховищі 4 людини провалилися під лід. Вони знаходилися на відстані 500 м від берега і на глибині 3 м. Місцеві рибалки врятували двох людей - хлопчика (2009 р.н.) і чоловіка (1988 р.н.). Постраждалі були госпіталізовані в реанімаційне відділення з діагнозом "переохолодження". Ще двох шукали рятувальники.