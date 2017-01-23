У Львові немовля та дворічна дитина отруїлися чадним газом

Двоє маленьких дітей отруїлися чадним газом у Шевченківському районі Львова. Їх у стані середнього ступеня важкості шпиталізували в лікарню. Причини з’ясовують, повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожНа Львівщині семеро осіб отруїлись чадним газомЗа інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, 22 січня о 18:41 в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Шевченка отруїлись ймовірно чадним газом двоє дітей 2014 та 2016 року народження.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості шпиталізовано до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

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