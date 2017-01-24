У Житомирі виявили порушення санітарних норм в їдальні гімназії, де отруїлися учні

В Житомирі фахівці виявили порушення санітарних норм в їдальні гімназії, де отруїлися 19 учнів.

Про це повідомляє офіційний сайт ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Читайте такожУ Житомирі з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 учнів гімназіїЯк зазначається у повідомленні, «під час обстеження в Житомирській гуманітарній гімназії №23 виявлені порушення санітарного законодавства - порушується поточність виробничого процесу на харчоблоці (частково розроблювальні столи та інвентар не промарковані), порушуються регламенти приготування дезрозчинів та дезінфекційного режиму на харчоблоці, умови зберігання прибирального інвентарю, неякісно проведене прибирання на харчоблоці».

За даними центру, «станом на 23 січня захворіло загалом 19 учнів».

Водночас у Житомирській міській раді сьогодні під час брифінгу ці дані частково спростували, зазначивши, що встановлений попередньо діагноз хворим дітям «харчове отруєння» не підтверджено.

«Діагноз «харчове отруєння» не підтвердився, на даному етапі встановлено попередній діагноз – «вірусна інфекція». Серед постраждалих є ті, що не харчувались у шкільній їдальні»,- зазначали учасники брифінгу.

Так, заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов уточнив, що ще очікують результати аналізу щодо збудника спалаху.

«Наразі фахівці зазначають, що, за їхніми даними, діти захворіли через вірусну інфекцію»,- йшлося, зокрема, на брифінгу.

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні Станом на 16 годину сьогодні, за інформацією Хренова, у двох лікарнях Житомира перебуває 4 дітей - один школяр лікується у міській дитячій лікарні і ще троє - в обласній дитячій. Решту дітей, пролікувавши, виписали,

Навчання у гімназії призупинили відсьогодні до 27 січня включно.

Точні причини захворювання учнів гімназії встановлюють медики.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня у Житомирі було відкрито кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії.

Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Читайте такожСупрун презентувала в Житомирі медичну електронну систему та електронну картку пацієнтаТакож були зафіксовані випадки отруєння дітей, які не харчувались у їдальні навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі з харчовим отруєнням було госпіталізовано 13 учнів гімназії № 23.