У Сумській області через неопалювання психлікарні від пневмонії померла пацієнтка

У Сумській області через недотримання температурного режиму в обласній психіатричній лікарні №2 у селі Високе Охтирського району від пневмонії померла пацієнтка.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це сьогодні, 23 січня, під час апаратної наради в ОДА доповів начальник обласного управління охорони здоров’я Сергій Бутенко.

«Із 17 з 200 пацієнтів обласної психіатричної лікарні №2, які через блокування автобусів співробітниками закладу залишилися в холодних корпусах, у 9 поставлений діагноз – грип, у 8 – ГРВІ. Троє пацієнтів доставлені до Охтирської районної лікарні: двоє осіб в терапевтичне відділення і одна жінка із пневмонією була госпіталізована в реанімаційне відділення. 22 січня жінка, яка перебувала в реанімаційному відділенні, померла від пневмонії. Під час патолого-анатомічого розтину підтверджено діагноз тотальної лівосторонньої пневмонії і правої нижньодольової», – зазначив посадовець.

При цьому Бутенко нагадав, що в селі Високе Охтирського району пацієнти психіатричної лікарні утримувалися при температурі +9 градусів. Керівництво облуправління охорони здоров’я запропонувало перевести їх в інший медичний заклад такого ж профілю, однак персонал лікарні перешкоджав цьому, і тому з неї вдалося вивезти лише частину хворих – 24 особи.

За словами посадовця, створеною за розпорядженням голови ОДА робочою групою запропоновано оптимізувати мережу психіатричних закладів Сумщини.

«Уже завтра з цього питання комісія відвідає Роменську та Глухівську психіатричні лікарні. А потім винесе на загальні збори й обговорення депутатів і на сесію обласної ради питання щодо подальшого функціонування охтирського закладу», – повідомив Бутенко.

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У свою чергу голова Сумської ОДА Микола Клочко наголосив, що значна вина в ситуації, що склалася, лежить на керівництві закладу.

«Мені не зрозуміло, куди поділися 22 млн грн, які ми виділяли в минулому році цьому закладу. З цим питанням треба окремо розбиратися, адже я особисто розподілив туди 1,5 млн грн медичної субвенції. Хоча зараз керівництво лікарні намагається прикрити свою бездіяльність байками про те, що гроші на заклад не виділялися», – підкреслив Клочко.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області Охтирською місцевою прокуратурою 17 січня розпочато кримінальне провадження за фактом утримування пацієнтів Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна психіатрична лікарня №2» в неопалюваних приміщеннях. Встановлено, що в зазначеній медичній установі тривалий час зберігалась низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах, що призвело до захворювання п’яти осіб на пневмонію. До ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України. Санкція такої статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.