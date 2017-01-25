Причиною отруєння школярів Житомирської гімназії стала ротавірусна інфекція

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради за результатами сьогоднішнього чергового брифінгу, присвяченому резонансному випадку у Житомирській гімназії № 23.

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«За інформацією Житомирського міського районного відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» із чотирьох взятих на дослідження аналізів калу методом імуноферментного аналізу виявлена ротовірусна інфекція. Джерелом захворювання може стати, як хвора людина, так і вірусоносій. Основний механізм зараження - контактно-побутовий», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними міськради, упродовж 20-23 січня у Житомирі захворіло на гостру кишкову інфекцію вже 23 учнів Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23, із них - 14 учнів проліковано у комунальній установі «Центральна дитяча міська лікарня», троє учні проліковані у Житомирській обласній дитячій лікарні, 6 родини відмовились від госпіталізації.

Для встановлення джерела збудника інфекції, факторів передачі на об’єктах виникнення спалаху відібрано: 8 добових проб готових страв, яйця на сальмонельоз, мандарини для токсикологічного дослідження, 46 змивів з об’єктів довкілля харчоблоку, 8 зразків води.

Встановлено, що серед захворілих були діти, які не харчувались в їдальні гімназії, тому може бути виключений харчовий шлях передачі збудника інфекції. Крім того, мав місце випадок - 22 січня захворіла мама дитини, яка здійснювала догляд за дитиною.

«Інкубаційний період склав 3 доби, що характерно для ротовірусної інфекції. Ротовірусна інфекція належить до групи гострих кишкових інфекцій. Крім шлунково-кишкового тракту, ротовіруси можуть вражати верхні дихальні шляхи, викликаючи симптоми запального характеру»,- зазначають у міськраді.

Житомирська міська гуманітарна гімназії № 23 включно до п’ятниці 27 січня перебуватиме на карантині. Питання роботи харчоблоку гімназії вирішиться впродовж тижня, після проведення повторних аналізів.

Вже наступного понеділка, 30 січня, навчання у гімназії планують відновити

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі з харчовим отруєнням було госпіталізовано 13 учнів гімназії № 23.

Фахівці виявили порушення санітарних норм у їдальні гімназії, де отруїлися учні.

21 січня у Житомирі було відкрито кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії.

Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Також були зафіксовані випадки отруєння дітей, які не харчувались у їдальні навчального закладу.