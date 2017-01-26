Одещина: у Татарбунарському районі зафіксовано 9 випадків зараження на вірусний гепатит

Як повідомляє сайт Татарбунарської РДА, усі хворі госпіталізовані до інфекційного відділення КЗ Татарбунарська ЦРЛ.

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Гепатит А (хвороба Боткіна, епідемічний гепатит) - гостре інфекційне захворювання, яке перебігає із загальною інтоксикацією і переважно вражає печінку.

Зараження на гепатит А відбувається через їжу, заражену воду, а також контактно-побутовим шляхом. Насамперед, вірус потрапляє в харчові продукти з рук, забруднених при користуванні телефоном, ручками дверей на об’єктах загально користування (магазини, кафе та ін.), поручнями автобуса та інше.

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Для захисту від зараження вірусом, потрібно робити елементарні дії: перед вживанням овочів і фруктів, їх слід спочатку ретельно вимити, а потім обдати окропом (воду перед цим необхідно кип'ятити близько п'ятнадцяти хвилин); потрібно постійно мити руки, гігієнічними засобами, а особливо після перебування в місцях загального користування.