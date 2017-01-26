На Дніпропетровщині розслідують факт забруднення мазутом річки Дніпро

У Дніпропетровській області за фактом витоку мазуту в річку Дніпро в річковому порту міста Кам'янське розпочаті кримінальні провадження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч.1 ст. 276 (порушення прав безпеки руху та експлуатації водного транспорту) та ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України поліція встановлює обставини повільного затоплення плавкрану в річпорту м. Кам`янське на р. Дніпро.

Читайте такожУ київській річці Коник перевищено в 4 рази вміст шкідливих речовин - ДержпродспоживслужбаВ поліції зазначили, що у четвер, 26 січня, в Кам'янській міськраді пройшло екстрене засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю правоохоронців, чиновників та громадських діячів, де було обговорено проблему потопаючого плавкрану.

Водночас, місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про нібито розлив у річку Дніпро мазуту у кількості 300 тонн. Достовірність цієї інформації наразі перевіряють слідчі, представники ДСНС, екологічна інспекція та комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.