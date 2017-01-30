На Київщині - масове отруєння серед дітей

Через гостру кишкову інфекцію на Київщині постраждали майже 40 дітей і двоє дорослих, четверо осіб були госпіталізовані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Зараз приміщення школи у Вишгороді і дитсадка в Гоголевому оброблені і герметично закриті, після дезінфекції в них оголосили карантин до понеділка. Працівники кажуть, що подібних проблем раніше ніколи не було.

«Софійка, яка потрапила в лікарню, каже, що в той день у школі з'їла тільки котлету і огірок. Мама розповідає, що у дитини різко впав тиск і її нудило кожні 15 хвилин. Лікарі підтверджують, що симптоми школярів з Вишгорода і дошкільнят та вихователів дуже схожі – температура до 38 і нудота. Вже з'ясувалося, що в обох закладів один і той же постачальник продуктів. Але про його провину говорити рано, адже отруїлися навіть ті, хто в їдальнях не харчувався», - йдеться в повідомленні.

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Зараз причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія. Фахівці вже взяли аналізи у дітей, обстежили продукти, посуд і обладнання, також взяли аналізи у працівників, які готували їжу. Обласна влада стверджує, що фірма-постачальник продуктів співпрацює зі слідчою групою та інформації не приховує. Результатів експертизи чекають на початку наступного тижня.

Першим висновком з ситуації влада вважає своєчасну локалізацію проблеми – кількість інфікованих від п'ятниці не збільшується. Тим не менш, з понеділка обидва заклади будуть працювати за скороченим графіком і без харчування.