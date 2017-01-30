Кількість жертв серед мирного населення на Донбасі продовжує зростати - ОБСЄ

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

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"З великою стурбованістю я слідкую за останнім збільшенням жертв серед цивільних у конфлікті на сході України. Звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні підтверджують щонайменше шістьох загиблих цивільних осіб з обох боків лінії зіткнення в останні два тижні. Принаймні троє серед цих жертв загинули через обстріли, інші, імовірно, через міни. Декілька цивільних дістали поранення, серед них трирічний хлопчик", - поінформував Сайдік.

"Я закликаю усі сторони зробити все можливе, щоб припинити цю тривожну тенденцію за допомогою повного дотримання режиму припинення вогню, (подальшого) прогресу в розведенні сил і в розмінуванні, а також шляхом виконання їхніх зобов'язань щодо відведення озброєння від лінії зіткнення", - наголосив він.