У Слов'янську на території лікарні пролунав вибух

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

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Зазначається, що вчора, 29 січня, близько 17.30 до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення лікарні на вулиці Шевченка пролунав вибух. Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав.

За інформацією правоохоронців, вибух пролунав за 100 метрів від смолоскипної ходи, яка у цей час проходила від площі Соборна по вулиці Шевченка.

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пакет.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції.