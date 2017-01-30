Серед школярів Києва зростають показники захворюваності на грип і ГРВІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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Зокрема, за минулий тиждень у столиці зареєстровано 19 827 хворих на грип та ГРВІ (проти 19 850 осіб, які захворіли за попередній тиждень), показник захворюваності склав 682,1 (за попередній тиждень 682,9), що є нижчим епідеміологічного порогу в 1,7 рази.

«Наразі у столиці інтенсивність епідеміологічного процесу залишається на рівні, характерному для даного періоду року. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зменшення захворюваності серед дорослого населення та зростання серед дитячого», - сказав Поворозник, уточнивши, що дорослих захворіло 6 199 проти 7 533 за попередній тиждень (зниження на 21,5%), дітей – 13 628 проти 12 317 (зростання на 9,6%). «У структурі захворюваності діти складають 68,7% (за попередній тиждень 62,1%)», – прокоментував Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 4 тиждень госпіталізовано 266 осіб, із них 189 – це діти.

«Серед школярів зареєстровано незначне зростання захворюваності, 5474 випадків, що складає 40,2% від загальної кількості хворих дітей та 27,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив заступник голови КМДА.