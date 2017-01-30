На Львівщині чадним газом отруїлися троє людей, серед них немовля

У приватному будинку на Яворівщині отруїлися чадним газом три особи, серед яких двоє дітей, повідомляє Zaxid.net.

Читайте такожУ Львові немовля та дворічна дитина отруїлися чадним газомЯк інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, трапилося це 29 січня о 16:10 у приватному житловому будинку на вул.Чайковського у с.Шкло.

Ймовірно, чадним газом отруїлись 32-річна мешканка та двоє дітей: віком 9 років та немовля 2016 року народження. Їх госпіталізували до дитячого відділення Новояворівської районної клінічної лікарні.

Зазначимо, що опалення у будинку – газ та пічне (дрова). Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до опалювального котла для з’ясування причин отруєння.