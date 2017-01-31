У Дніпрі встановили справжню причину вогнепального поранення 6-річного хлопчика

У Дніпрі поліція встановила, що батьки 6-річного хлопчика надали неправдиві свідчення про вогнепальне поранення дитини невідомим на вулиці.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, поліція Дніпра з'ясувала, що ввечері 23 січня потерпіла дитина разом з матір’ю знаходилися в гостях. В той час, коли дорослі перебували на кухні, хлопчик разом з іншою 7-річною дитиною знаходилися в кімнаті. Раптом почувся хлопок, а коли дорослі прибігли до кімнати, то побачили поранену дитину. З'ясувалося, що діти знайшли пістолет під патрон Флобера та під час гри з ним несподівано пролунав постріл.

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Дитину мати самостійно доставила до лікарні, а коли до медичного закладу прибули правоохоронці, жінка розповіла, нібито хлопчика травмували на вулиці. Це наштовхнуло поліцейських на хибний шлях. В результаті, кілька днів всі сили поліцейських Самарського відділення поліції були направлені на пошук вуличних хуліганів. Була відпрацьована прилегла до місця події територія з метою виявлення речових доказів, опитано близько 40 підлітків, відпрацьовано 3 школи. Під час подворового обходу поліцейські опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. Очевидно, що отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла розкрити злочин, не вдалося.

Згодом, в результаті проведення комплексу негласних слідчих дій, було встановлено справжній перебіг події.

У поліції зазначили, що в зв’язку з новими обставинами справи розглядається можливість перекваліфікації злочину зі ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) на ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Чи є у діях дорослих склад злочину, встановить слідство.

Наразі поранений хлопчик перебуває в нейрохірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Його прооперовано - нього з грудей вийняли кулю. Дитина самостійно їсть, поряд перебувають батьки, лікарі вважають, що незабаром пацієнт поїде додому.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі ввечері 23 січня шестирічний хлопчик був доставлений у дитячу лікарню з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітки. Дитину прооперували.

Мати з вітчимом повідомили поліцейським, що близько 20:00 вони з дитиною проходили біля арки по вул. 20 років Перемоги, коли почули постріл. Після цього хлопчик відчув різкий біль в області спини зліва і батьки на власному автомобілі доставили дитину до лікарні.

За даним фактом слідчим відділом Самарського відділення поліції Дніпра було відкрито Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).