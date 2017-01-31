В Авдіївці закрили школи, дітей готуються вивозити з міста - журналіст

Журналіст Deutsche Welle Анастасія Магазова в Facebook повідомила, що в Авдіївці закрили школи, а голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив про підготовку до евакуації дітей з міста.

Сьогодні, 31 січня, бойовики продовжили штурм позицій сил АТО біля Авдіївки. Проте наступ було відбито, також в 72-й бригаді повідомили про ліквідацію терориста по кличці "Консул", пише ТСН.

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29 та 30 січня в результаті ескалації конфлікту на Донбасі загинули вісім українських військових. Ще 26 отримали поранення. Російські ЗМІ повідомляють про загибель одного з ватажків угруповання "Схід".

30 січня бойовики перебили останню лінію постачання, яка живила енергією Авдіївський коксохімічний завод. Завдяки підприємству місто отримувало тепло, воду та електрику. В місті було оголошено надзвичайний стан. ДСНС терміново перекинула в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові пушки, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування.

На Донеччині розгортають тисячі місць для прийому жителів Авдіївки. Протягом дня міста можуть евакуювати до 8 тисяч осіб.