З Авдіївки вивозять людей з особливими потребами та хворих - Жебрівський

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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Він зауважив, що станом на 12.45 режим тиші не встановлено, російські бойовики продовжують обстріл.

Також голова ВЦА нагадав, що в Авдіївці є один поранений серед місцевих мешканців.

«Рішення про повномасштабну евакуацію не приймаємо. Але вже повністю підготувались до неї на випадок оголошення евакуації», - наголосив Жебрівський.

Він також повідомив, що з Авдіївки у Костянтинівку і Білецьке вивозять людей з особливими потребами, вже евакуювали з Авдіївської у Костянтинівську лікарню тяжкохворих.

Одна сім’я виявила бажання вивезти із міста своїх дітей, їм допомагають військовослужбовці.

Також, за даними голови обласної адміністрації, місто постійно отримує додаткові елетрогенератори та польові кухні,

«Їжу готуємо на стадіоні «Хімік». Там встановлено наметове містечко. На стадіоні налагоджено супутниковий зв'язок. Є уся необхідна оргтехніка та інтернет. В термосах розвозимо по місту гарячу їжу та кип’яток», - додав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що є всі ресурси, щоб відновити енергопостачання Авдіївки, але необхідно, щоб окупанти припинили обстріли.